В Волжском девочка попала под колеса «девятки»

СЕГОДНЯ 14:54 2019-12-14T14:54:59+03:00

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Эта пятница, 13-е, стала весьма опасным днем для пешеходов трех городов Волгоградской области - Волгограда, Волжского и Михайловки. В больницу попали сразу пять человек, в том числе ребенок. 11-летняя девочка угодила под машину около четырех часов вечера на нерегулируемом перекрестке улиц Ленинская и Красных Комиссаров в Волжском. 37-летний водитель на «девятке», скорее всего, поздно заметил школьницу, которая вышла на дорогу позади стоящего автобуса. Уже вечером, в начале девятого, 31-летний водитель за рулем Hyundai Solaris сбил 46-летнего мужчину напротив дома №44 а на улице Карбышева. Пешеход решил перейти дорогу в неположенном месте.

В Волгограде оба ДТП с участием пешеходов произошли в Дзержинском районе. В восемь часов утра 54-летний водитель на «семерке» при повороте направо с шоссе Авиаторов на проезд Нефтянников сбил 45-летнюю женщину на «зебре». Причем пешеходу горел «зеленый». А в 18.50 «Тойота Лэнд Крузер 200», которой управлял 44-летний волгоградец, наехала еще на одну 45-летнюю женщину. Машина выезжала от дома №60 на бульваре 30 лет Победы на проезжую часть.

Еще один пешеход пострадал под колесами «ВАЗ 21104» в пятницу 13-го на улице Комунны в Михайловке. 31-летняя женщина переходила дорогу в неустановленном месте неподалеку от пешеходного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU