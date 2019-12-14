Астраханские гандболисты толкали на трассе автобус

СЕГОДНЯ 13:50 2019-12-14T13:50:43+03:00

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Курьезным видео поделился главный тренер астраханского «Динамо» Александр Горбатиков. На кадрах гандболисты в тумане дружно толкают сломавшийся посреди дороги в калмыцких степях автобус в сторону дома.

- Вот так команда «Динамо Астрахань» возвращается из Краснодара. Плохо играем, плохо едем домой, - шутит Александр Горбатиков в своем инстанграм.

Случилось это по дороге в Астрахань из Краснодара, где астраханские гандболисты проиграли «СКИФу» со счетом 32:29. Автобус внезапно сломался неподалеку от поселка Яшкуль в республике Калмыкия.

«Выиграл - автобус везёт, проиграл - везешь», - веселятся в комментариях болельщики. - «Силовые и кардио?». «Что за методы майора Пейна?»

- Все питание отключилось, и он (автобус) просто встал на месте, - поясняет тренер.

aleksandrgorbatikov Вот так команда Динамо Астрахань возвращается из Краснодара. Плохо играем,плохо едем домой

В субботу, 14 декабря в 14.00 гандболистам «Динамо» Астрахань предстоит сразиться на домашней арене с командой из Ставрополя. «Виктор» в этом сезоне идет без поражений и лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Но, может, такая силовая тренировка поможет астраханцам одолеть сильного соперника.

ИСТОЧНИК KP.RU