2019-12-14T12:30:24+03:00
Происшествия

Волгоградец хотел продать телефон, а получил удар ножом

Подозреваемого в разбойном грозит 15 лет тюрьмы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Разбойнику грозит до 15 лет колонии.Разбойнику грозит до 15 лет колонии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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24-летнего волгоградца привезли в больницу ночью из Советского района. Парень истекал кровью от ножевого ранения в грудь. Врачи оказали ему помощь и сообщили о случившемся в полицию. Как выяснили стражи порядка, молодой человек решил продать свой телефон через сайт бесплатных объявлений. Покупатель вскоре нашелся и пообещал вечером заехать за смартфоном. Когда продавец вышел к нему на лестничную клетку, тот угрожая ножом, требовал отдать телефон бесплатно. А получив отказ, нанес удар, после чего скрылся. Вскоре полицейские задержали разбойника. Им оказался 18-летний рецидивист из Красноармейска. По статье «разбой с причинением тяжкого вреда здоровью» ему грозит до 15 лет тюрьмы.

- Подозреваемый во всем сознался и пояснил, что он заранее спланировал разбойное нападение. Решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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