Волгоградка на внедорожнике протаранила четыре машины

СЕГОДНЯ 10:12 2019-12-14T10:12:08+03:00

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Массовое ДТП на дороге в Советском районе Волгограда устроила автоледи на внедорожнике, которая просто решила перестроиться в другой ряд. Авария произошла около часа дня в минувшую пятницу на улице Качуевской. 32-летняя женщина-водитель за рулем Mitsubishi Pajero ехала в сторону улицы Академика Комарова. По предварительным данным, решив перестроиться, она не убедилась в безопасности маневра и в итоге не смогла справиться с управлением. Дама ехала, сметая все на своем пути. В результате внедорожник «подбил» сразу четыре попутных машины: «ГАЗ 3302», «ВАЗ 2114», фургон «Пежо Боксер», а также «Рено Логан». Не обошлось в этой аварии и без пострадавших.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, травмы получил водитель «четырнадцатой». 43-летнего мужчину на скорой увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU