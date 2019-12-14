2019-12-14T10:12:08+03:00
Происшествия

Волгоградка на внедорожнике протаранила четыре машины

Женщина перестраивалась в другой ряд
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Женщина на внедорожнике устроила массовое ДТП.Женщина на внедорожнике устроила массовое ДТП.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Массовое ДТП на дороге в Советском районе Волгограда устроила автоледи на внедорожнике, которая просто решила перестроиться в другой ряд. Авария произошла около часа дня в минувшую пятницу на улице Качуевской. 32-летняя женщина-водитель за рулем Mitsubishi Pajero ехала в сторону улицы Академика Комарова. По предварительным данным, решив перестроиться, она не убедилась в безопасности маневра и в итоге не смогла справиться с управлением. Дама ехала, сметая все на своем пути. В результате внедорожник «подбил» сразу четыре попутных машины: «ГАЗ 3302», «ВАЗ 2114», фургон «Пежо Боксер», а также «Рено Логан». Не обошлось в этой аварии и без пострадавших.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, травмы получил водитель «четырнадцатой». 43-летнего мужчину на скорой увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Астраханские гандболисты толкали на трассе автобус
Волгоградец хотел продать телефон, а получил удар ножом
В Волгограде УК заплатит 125 тысяч штрафа за подъезд после пожара
Волгоградка на внедорожнике протаранила четыре машины
Водитель «Тойоты» устроил смертельное ДТП под Волгоградом
Дождь со снегом пройдет в выходные в Волгограде
В Волжском к Новому году установят шесть елок, карету и слона
В Астрахани завели дело на виновника «газовой атаки» на город
На соборе Александра Невского в Волгограда возводят главный купол
Это не капремонт, а тяп-ляп: в Волгограде подрядчика заставили исправить недочеты на исторических домах
В Волгограде суд не смягчил наказание сотруднику Ростехнадзора- взяточнику
Волгоградец через суд снизил неустойку за каршеринг в тысячу раз
Волгоградец устроил пьяный дебош в вагоне-ресторане
Волгоградку осудили за то, что не сообщила о подруге-террористке
Волгоградцев приглашают на "хвостатый" квест с участием питомцев "Дино"
Два дагестанца в течение месяца вымогали деньги у школьника из Астрахани
Астраханец похитил 10 тысяч овец с чабанских точек
В Волгограде судят застройщика ЖК «Изумрудный город»
В центре Волгограда появится памятник Иосифу Сталину
Волгоградец пытался откупиться от полицейского за хранение оружия
В Конфетках-Бараночках - кофе в подарок
Под Волгоградом браконьеру грозит два года тюрьмы за убитую косулю
На юге Волгограда 19-летний парень изготавливал наркотики