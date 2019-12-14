2019-12-14T09:45:45+03:00
Происшествия

Водитель «Тойоты» устроил смертельное ДТП под Волгоградом

Трое в больнице, женщина погибла
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В больницу увезли трех пострадавших в ДТП.В больницу увезли трех пострадавших в ДТП.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Смертельная авария произошла в ночь с пятницы на субботу 14 декабря на саратовской трассе в Дубовском районе Волгоградской области. 58-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser ехал со своей семьей в сторону Волгограда. В районе поселка Песковатка иномарка врезалась в идущую впереди попутную «Газель». Удар был настолько сильным, что автомобили разметало по дороге. От полученных ранений 54-летняя пассажирка «Тойоты» погибла на месте. Еще три человека получили различные травмы. По предварительным данным, водитель иномарки не соблюдал дистанцию во время движения.

- В результате ДТП водитель иномарки, 30-летняя женщина - пассажир из Toyota Land Cruiser, а также 41-летний пассажир «Газели» с травмами доставлены в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Водитель «Тойоты» устроил смертельное ДТП под Волгоградом
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