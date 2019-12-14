2019-12-14T09:20:30+03:00
Общество

Дождь со снегом пройдет в выходные в Волгограде

Прогноз погоды в Волгограде 14 и 15 декабря 2019
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В середине декабря погода не спешит радовать волгоградцев ни снегом, ни морозом. Так что с зимними развлечениями придется подождать. Ни покататься на коньках, ни поиграть в снежки в ближайшее время не получится. В выходные 14 и 15 декабря 2019 погода в Волгограде сюрпризов не обещает. Легкий морозец к началу новой рабочей недели уйдет в легкий плюс. А в субботу и воскресенье температура воздуха будет держаться на отметке около -1°С. Причем и днем, и ночью. С неба в течение двух выходных дней будет срываться снег с дождем. Так что автомобилистам нужно быть предельно осторожными на дорогах как, впрочем, и пешеходам. Будет скользко.

По данным гидрометцентра, местами будет сгущаться туман, по всей Волгоградской области и в Волгограде ожидаются гололедно-изморозевые явления, на дорогах - гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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