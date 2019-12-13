2019-12-13T21:27:23+03:00
Общество

В Волжском к Новому году установят шесть елок, карету и слона

40 территорий приукрасят к праздникам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Бизнесмены тоже украшают свои офисы, магазины и витрины.Бизнесмены тоже украшают свои офисы, магазины и витрины.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Праздник потихоньку приходит в каждый дом и в каждый город. Украшают к Новому году и Волжский. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, в этом году на территории города установят сразу шесть елок. Две из них - в парке «Гидростроитель» возле главной сцены и на площади в 18 микрорайоне - новогодние красавицы уже радуют волжан.

- Главная елка будет стоять в парке «Волжский» рядом с ЦКиИ «Октябрь». Уже идет монтаж конструкции, - сообщают в мэрии города.

Новогодние елки также появятся в парке «Новый город», возле детской поликлиники № 2 по улице Оломоуцкой, 31а и рядом с ФОК «Авангард».

А на разделительной полосе напротив ЦУМа по проспекту имени Ленина уже сияют огромные «Снежинки». На площади у Дворца молодежи «Юность» установят световую фигуру «Золотая елка», в парке «Новый город» появится фигура «Слон с Дедом Морозом», на улице Мира, 69а будет установлена композиция «Карета маленькой принцессы», а парк «Гидростроителей» украсит двадцатиметровая светодиодная гирлянда «Звездное небо».

Всего к новогодним праздникам приукрасят порядка 40 территорий города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Волжском к Новому году установят шесть елок, карету и слона
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