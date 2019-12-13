2019-12-13T20:50:18+03:00
Общество

В Астрахани завели дело на виновника «газовой атаки» на город

Вредные выбросы исходили с ООО «Газпром добыча Астрахань»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Несколько дней подряд астраханцы буквально задыхались от едкого запаха газа, который повис в воздухе над городом. Жители Красноярского района и Астрахани оборвали телефоны экстренных служб с жалобами на вонь. Ночью 11 декабря на телефон «112» поступило несколько тысяч звонков. По поручению губернатора по всем предприятиям прошли массовые проверки - искали источник. Нашли. Виновником выбросов оказалось ООО «Газпром добыча Астрахань».

- Установлено, что 10 декабря содержание сероводорода в воздухе превышало норму от полутора до сто раз. По данному факту Аксарайской прокуророй по надзору за соблюдением законов на АГКК в отношении ООО «Газпром добыча Астрахань» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье «нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры), - гласит сообщение Астраханской областной прокуратуры.

Надзорные мероприятия продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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