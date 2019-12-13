2019-12-13T18:23:29+03:00
Общество

Это не капремонт, а тяп-ляп: в Волгограде подрядчика заставили исправить недочеты на исторических домах

Общественники вступились за жильцов многоэтажки по улице Мира, 20
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ОНФ.Фото с сайта ОНФ.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дом №20 по улице Мира в Волгограде - не простой, он является объектом культурного наследия. В этом году он попал под программу капремонта. Жильцы обрадовались, но, как оказалось, рано. Ремонт то сделали, другой вопрос «как?».

- Через два года после капитального ремонта фасада и крыши дома на нем стали появляться многочисленные трещины, штукатурка отслаивается, даже обрушиваются фасадные элементы. В августе текущего года прямо на пешеходную зону улицы упала часть одного из балконов и лепнины, украшающей крышу, - об это жильцы пожаловались и чиновникам и общественникам из ОНФ.

После поднятой волны возмущений, подрядчика обязали следующей весной (сейчас уже нецелесообразно это делать) исправить все недочеты.

- Подобные жалобы на некачественный капремонт поступили также от жителей дома №93 по проспекту Ленина, который также является ОКН. Фасад окрашивали в дождь и снег, из-за чего он стал быстро осыпаться. Замена труб теплоснабжения начиналась тоже в спешке – за месяц до начала отопительного сезона, - рассказывают в ОНФ.

Директор регионального фонда капитального ремонта Алексей Конотопкин заверил, что работы по капремонту систем водо- и теплоснабжения в доме №93 по проспекту Ленина проведут весной 2020-го. Но пожаловался, что на такие дома не хватает средств, собираемых с жильцов на капремонт.

«Надо усилить контроль на этапе приемки работ. Кроме того, надо разработать программу софинансирования домов со статусом ОКН регионального значения», - предлагает выход из ситуации ОНФ «Культура» Лидия Будченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Это не капремонт, а тяп-ляп: в Волгограде подрядчика заставили исправить недочеты на исторических домах
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