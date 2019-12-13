В Волгограде суд не смягчил наказание сотруднику Ростехнадзора- взяточнику

СЕГОДНЯ 17:46 2019-12-13T17:46:28+03:00

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Бывший сотрудник Ростехнадзора вместо контроля теперь занят тем, что пытается оспорить приговор, который ему вынес Центральный райсуд Волгограда. Этого взяточника приговорили к лишению свободы. Мужчина посчитал, что это слишком суровое наказание, и подал апелляцию.

Речь идет об инспекторе отдела по надзору за электроустановками потребителей Нижне-Волжского Управления Ростехнадзора. Его поймали на взятке - он получил 40 тысяч рублей за ускоренную выдачу разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки. Сразу на «горячем» его и поймали сотрудники правоохранительных органов.

Районный суд приговорил инспектора к 2 месяцам заключения под стражу - по 13.01.2020. Но впереди ведь новогодние праздники и волгоградец очень хотел провести их в кругу семьи пусть под домашним арестом. Именно на этом и настаивал его адвокат. Оба они надеялись на чудо. Но чуда на произошло.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы, выслушав участников процесса, оставил постановление районного суда без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе суда.

ИСТОЧНИК KP.RU