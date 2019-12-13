Волгоградец через суд снизил неустойку за каршеринг в тысячу раз

СЕГОДНЯ 16:20 2019-12-13T16:42:56+03:00

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В последнее время все чаще автомобилисты пользуются арендованными авто и получают невиданные штрафы буквально за каждую мелочь. Не привыкли еще наши люди до запятой читать договор. Так, в августе 2018 года волгоградец воспользовался сервисом каршеринга BelkaCar и взял в аренду автомобиль в компании АО «Каршеринг». Но оплатил мужчина стоимость аренды автомобиля чуть позже срока, который был прописан в договоре. За это компания выкатила ему претензию и неустойку в размере 104 тысяч рублей. Мужчина с этим не согласился и пошел в суд. И не зря. Штраф в итоге удалось снизить более, чем тысячу раз. По решению Кировского районного суда Волгограда автомобилист заплатит каршеринговой компании всего 100 рублей.

- Суд пришел к выводу о том, что предъявленная ответчиком неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения истцом обязательств по договору, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе волгоградского облсуда.

Правда, АО «Каршеринг» еще может оспорить такое решение. Оно не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU