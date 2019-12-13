Волгоградец устроил пьяный дебош в вагоне-ресторане
На волгоградца в Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти при исполнении. Дело было в середине октября. 34-летний мужчина ехал в 13-м скором поезде поезде «Саратов - Адлер» и начал буянить во время отдыха в вагоне-ресторане. Дебошир никак не желал успокаиваться. Так что вскоре вызвали полицейских, чтобы те сняли разбушевавшегося мужчину с поезда на станции Сальск в Ростовской области.
По версии следствия, когда полицейские прибыли к вагону-ресторану за нарушителем порядка, тот сначала стал угрожать одному из правоохранителей, а потом ударил его кулаками в грудь.
- Расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «КП-Волгоград» в Южном СУ на транспорте СК России.
ИСТОЧНИК KP.RU