Волгоградку осудили за то, что не сообщила о подруге-террористке

СЕГОДНЯ 14:49 2019-12-13T14:49:58+03:00

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Уголовно наказуемым бывает не только действие, но и бездействие. А, порой, и молчание. Так, жительницу Красноармейского района Волгограда осудили за «несообщение о преступлении». 30-летняя женщина прекрасно знала о том, что ее знакомая состоит в незаконном вооруженном формировании, которое является частью международной террористической организации. В течение двух лет волгоградка скрывала этот факт, боясь уголовной ответственности. Но отвечать все же придется. Теперь по решению суда женщина заплатит 50 тысяч рублей штрафа.

- Дело было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства. Подсудимая свою вину признала в полном объеме, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Приговор Красноармейский суд Волгограда вынес 12 декабря. В законную силу он еще не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU