Волгоградцев приглашают на "хвостатый" квест с участием питомцев "Дино"
«Невероятно сказочный квест в зимнем лесу в рождественские каникулы! Количество мест ограничено: спишите записаться!» - сотрудники волгоградского приюта «Дино» объявили о наборе любителей животных и дикой природы для увлекательного мероприятия. "Хвостатый" квест состоится 3 января 2020 году. Организаторы обещают: будет много интересного!
- Увлекательный игровой квест с участием приютских питомцев и аниматоров: вам предстоит разгадать головоломки, отыскать артефакты, преодолеть препятствия и получить гарантированный приз! По завершению игры всех ждёт ароматный чай из старинного русского самовара с баранками и медом, - рассказали подробности в «Дино».
Количество мест ограничено, поэтому лучше поспешить успеть записаться. С собой, кстати, нужно будет взять корм для животных – это единственное условие участия.
Запись по телефону: +79616800937
ИСТОЧНИК KP.RU