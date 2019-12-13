Волгоградцев приглашают на "хвостатый" квест с участием питомцев "Дино"

СЕГОДНЯ 13:16 2019-12-13T13:18:23+03:00

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«Невероятно сказочный квест в зимнем лесу в рождественские каникулы! Количество мест ограничено: спишите записаться!» - сотрудники волгоградского приюта «Дино» объявили о наборе любителей животных и дикой природы для увлекательного мероприятия. "Хвостатый" квест состоится 3 января 2020 году. Организаторы обещают: будет много интересного!

- Увлекательный игровой квест с участием приютских питомцев и аниматоров: вам предстоит разгадать головоломки, отыскать артефакты, преодолеть препятствия и получить гарантированный приз! По завершению игры всех ждёт ароматный чай из старинного русского самовара с баранками и медом, - рассказали подробности в «Дино».

Количество мест ограничено, поэтому лучше поспешить успеть записаться. С собой, кстати, нужно будет взять корм для животных – это единственное условие участия.

Запись по телефону: +79616800937

ИСТОЧНИК KP.RU