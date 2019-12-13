2019-12-13T13:18:23+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на "хвостатый" квест с участием питомцев "Дино"

Мероприятие состоится 3 января в лесу возле приюта
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: приют "Дино"Фото: приют "Дино"
Изменить размер текста:

«Невероятно сказочный квест в зимнем лесу в рождественские каникулы! Количество мест ограничено: спишите записаться!» - сотрудники волгоградского приюта «Дино» объявили о наборе любителей животных и дикой природы для увлекательного мероприятия. "Хвостатый" квест состоится 3 января 2020 году. Организаторы обещают: будет много интересного!

- Увлекательный игровой квест с участием приютских питомцев и аниматоров: вам предстоит разгадать головоломки, отыскать артефакты, преодолеть препятствия и получить гарантированный приз! По завершению игры всех ждёт ароматный чай из старинного русского самовара с баранками и медом, - рассказали подробности в «Дино».

Количество мест ограничено, поэтому лучше поспешить успеть записаться. С собой, кстати, нужно будет взять корм для животных – это единственное условие участия.

Запись по телефону: +79616800937

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцев приглашают на "хвостатый" квест с участием питомцев "Дино"
Два дагестанца в течение месяца вымогали деньги у школьника из Астрахани
Астраханец похитил 10 тысяч овец с чабанских точек
В Волгограде судят застройщика ЖК «Изумрудный город»
В центре Волгограда появится памятник Иосифу Сталину
Волгоградец пытался откупиться от полицейского за хранение оружия
В Конфетках-Бараночках - кофе в подарок
Под Волгоградом браконьеру грозит два года тюрьмы за убитую косулю
На юге Волгограда 19-летний парень изготавливал наркотики
В Волгограде стали банкротами два застройщика
Под Волгоградом наркоман получил дозу героина на почте
Вывести Ротор в РПЛ может экс-наставник сборной Украины
Markswebb: приложение Альфа-Банка стало лидером в России
Из Волгограда в 2020 году запустят новые авиарейсы
Полиция ищет карманницу, обокравшую пенсионера в аптеке
65 километров новых дорог построят в Волгоградской области
В Волгограде будут судить бизнесвумен, которая миллионами воровала электроэнергию
Пострадавшим из опрокинувшегося под Волгоградом автобуса выплатят по 2 миллиона рублей
В Астрахани женщина упала в открытый люк и разбилась насмерть
Погибшую в ДТП семью врачей Соловьевых похоронят 13 декабря
В Волгограде насильник, убегая от полиции, выпрыгнул со второго этажа
Волгоградское УФСБ возглавил Игорь Голдобин
За 9 месяцев 2019 года 20 крупнейших брокеров смогли заработать более 12,67 млрд рублей
У Астраханки через мобильный банкинг украли 9,5 миллионов рублей
Прокуратура наказала волгоградскую школу за холод и болеющих детей
В Волгограде медсестра и врач пошли под суд за торговлю медсправками
Выжившего в жутком ДТП врача Алексея Соловьева перевезли в Волгоград
В Астрахани бывшего министра экономразвития области посадили на 6 лет
Под Волгоградом водителя «Дэу» занесло на мокрой дороге в кювет