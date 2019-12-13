2019-12-13T12:52:12+03:00
Происшествия

Два дагестанца в течение месяца вымогали деньги у школьника из Астрахани

Мальчик от испуга брал нужные суммы у родителей и отдавал преступникам
Юлия Данильченко
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Это преступление происходило под окнами школы №62 в Астрахани. Один из учащихся стал жертвой двух уроженцев Дагестана: мужчины выловили ребенка после занятий и, угрожая расправой, требовали деньги. Первый инцидент вымогательства произошел в конце февраля. Мальчик перепугался и стал брать деньги у родителей, чтобы отдать незнакомцам. Так длилось целый месяц. Каждый раз преступники увеличивали суммы, в итоге дошло до того, что школьник должен был принести им 10 тысяч рублей.

Подозреваемых поймали. В отношении каждого возбудили уголовное дело по статье за вымогательство и угрозы. Суд учел все доказательства, которые собрали следователи, и вынес приговор одному из вымогателей: второй скрылся и находится в розыске.

- Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности и назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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