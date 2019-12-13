2019-12-13T10:55:16+03:00
Происшествия

Астраханец похитил 10 тысяч овец с чабанских точек

Мужчину осудят за мошенничество
Юлия Данильченко
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55-летний житель Харабалинского района Астраханской области зарабатывал как мог. А мог только проворачивать крупные аферы и обманывать людей. Например, в 2012 году главе КФХ продал тысячу несуществующих коров за 4 миллиона рублей. Получил деньги и скрылся. В Наримановском районе от него пострадали сразу четыре человека: он заставил их взять кредиты якобы на бизнес, пообещал рабочие места, но, логично, что снова пропал с чужими деньгами. А дальше – больше.

- В феврале 2013 года обвиняемый получил во временное пользование более 10 тысяч голов овец эдильбаевской породы. В нарушение условий договора лизинга, заключённого с одной из финансовых организаций, он не вёл племенную работу, не осуществлял развитие поголовья, а вместо этого решил вывезти скот с двух чабанских точек с целью дальнейшей реализации, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

Все, что «заработал», мужчина потратил на квартиру, дом, помещения, земли, машину. Имущество арестовали, а мошенника взяли по стражу и будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Астраханец похитил 10 тысяч овец с чабанских точек
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