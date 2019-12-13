2019-12-13T11:07:31+03:00
Общество

В Волгограде судят застройщика ЖК «Изумрудный город»

Руководитель фирмы присвоил 9,5 миллионов, а дома так и не построил
Юлия Данильченко
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Краснослободский городской суд Волгоградской области рассмотрит уголовное дело в отношении 37-летнего руководителя стройфирмы. Его обвиняют в присвоении 9,5 миллионов рублей, на которые должны были строиться многоэтажки по улице Чулкова №1,3,5.

- Обвиняемый осенью 2015 года заключил договоры участия в долевом строительстве с несколькими подконтрольными юридическими лицами. В дальнейшем с 13 мая 2016 года по 18 апреля 2019 года коммерсант через аффилированные структуры заключал с гражданами договоры цессии, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Коммерсант получил миллионы, но потратил их на шикарную жизнь и личный нужды. Дома так и не построили. Люди остались без денег и крыши над головой. Кстати, подсудимый полностью признает вину. Скорее всего, чтобы смягчить приговор.

Добавим, что расследование уголовного дела длилось почти три года, следователям Главка удалось собрать достаточно доказательств вины горе-застройщика. Сейчас мужчина находится в ожидании приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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