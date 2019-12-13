2019-12-13T10:41:55+03:00
Общество

В центре Волгограда появится памятник Иосифу Сталину

Его установят к 140-й годовщине со дня рождения советского вождя
Юлия Данильченко
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В центре Волгограда появится памятник Иосифу СталинуВ центре Волгограда появится памятник Иосифу СталинуФото: Геннадий БИСЕНОВ
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На этой неделе в Центральном районе Волгограда местные коммунисты начали устанавливать памятник советскому вождю Иосифу Сталину. Это время выбрано неспроста: 21 декабря коммунисты отметят 140-ю годовщину со дня рождения легендарного генералиссимуса Советского Союза. Но точная дата открытия самого памятника пока сохраняется в тайне.

Бетонный бюст, изготовленный еще при жизни Сталина, устанавливают на территории обкома КПРФ на фоне Знамени Победы. Скульптура требовала серьезной реставрации.

- Этот бюст путешествовал по районам Волгоградской области. Его сохранили в одном районе, потом перевезли в Сталинград. Потом, чтобы сохранить, снова перевезли в регион. Он хранился в доме наших товарищей. Сегодня бюст обретает свою вторую жизнь, - прокомментировала «КП-Волгоград» первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Тамара Головачева. – Сталин был в Сталинграде дважды: в годы гражданской войны и когда возвращался с Тегеранской конференции. Мы не должны быть равнодушны к истории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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