В центре Волгограда появится памятник Иосифу Сталину

СЕГОДНЯ 10:01 2019-12-13T10:41:55+03:00

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На этой неделе в Центральном районе Волгограда местные коммунисты начали устанавливать памятник советскому вождю Иосифу Сталину. Это время выбрано неспроста: 21 декабря коммунисты отметят 140-ю годовщину со дня рождения легендарного генералиссимуса Советского Союза. Но точная дата открытия самого памятника пока сохраняется в тайне.

Бетонный бюст, изготовленный еще при жизни Сталина, устанавливают на территории обкома КПРФ на фоне Знамени Победы. Скульптура требовала серьезной реставрации.

- Этот бюст путешествовал по районам Волгоградской области. Его сохранили в одном районе, потом перевезли в Сталинград. Потом, чтобы сохранить, снова перевезли в регион. Он хранился в доме наших товарищей. Сегодня бюст обретает свою вторую жизнь, - прокомментировала «КП-Волгоград» первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Тамара Головачева. – Сталин был в Сталинграде дважды: в годы гражданской войны и когда возвращался с Тегеранской конференции. Мы не должны быть равнодушны к истории.

ИСТОЧНИК KP.RU