В центре Волгограда появится памятник Иосифу Сталину
На этой неделе в Центральном районе Волгограда местные коммунисты начали устанавливать памятник советскому вождю Иосифу Сталину. Это время выбрано неспроста: 21 декабря коммунисты отметят 140-ю годовщину со дня рождения легендарного генералиссимуса Советского Союза. Но точная дата открытия самого памятника пока сохраняется в тайне.
Бетонный бюст, изготовленный еще при жизни Сталина, устанавливают на территории обкома КПРФ на фоне Знамени Победы. Скульптура требовала серьезной реставрации.
- Этот бюст путешествовал по районам Волгоградской области. Его сохранили в одном районе, потом перевезли в Сталинград. Потом, чтобы сохранить, снова перевезли в регион. Он хранился в доме наших товарищей. Сегодня бюст обретает свою вторую жизнь, - прокомментировала «КП-Волгоград» первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Тамара Головачева. – Сталин был в Сталинграде дважды: в годы гражданской войны и когда возвращался с Тегеранской конференции. Мы не должны быть равнодушны к истории.
ИСТОЧНИК KP.RU