Волгоградец пытался откупиться от полицейского за хранение оружия
Сейчас 26-летний житель Волгограда находится под стражей и ожидает суда: его обвиняют в краже, хранении боеприпасов и взятке. Все началось с того, что в августе 2019 года мужчина стал подозреваемым по делу о хищении. Правоохранители вышли на его след, допросили и обыскали дом.
- Полицейские обнаружили огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также бейсбольную биту. По данному факту незамедлительно была организована доследственная проверка, в ходе которой владелец арсенала решил «откупиться» от стражей порядка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
Волгоградец предлагал 200 тысяч рублей и обещал уничтожить все улики, но страж порядка не поддался. В момент передачи взятки мужчину задержали сотрудники УЭБиПК.
Уголовные дела передали в суд., где его рассмотрят по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU