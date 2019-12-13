Волгоградец пытался откупиться от полицейского за хранение оружия

СЕГОДНЯ 09:27 2019-12-13T09:27:56+03:00

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Сейчас 26-летний житель Волгограда находится под стражей и ожидает суда: его обвиняют в краже, хранении боеприпасов и взятке. Все началось с того, что в августе 2019 года мужчина стал подозреваемым по делу о хищении. Правоохранители вышли на его след, допросили и обыскали дом.

- Полицейские обнаружили огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также бейсбольную биту. По данному факту незамедлительно была организована доследственная проверка, в ходе которой владелец арсенала решил «откупиться» от стражей порядка, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Волгоградец предлагал 200 тысяч рублей и обещал уничтожить все улики, но страж порядка не поддался. В момент передачи взятки мужчину задержали сотрудники УЭБиПК.

Уголовные дела передали в суд., где его рассмотрят по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU