2019-12-13T09:15:12+03:00
Общество

В Конфетках-Бараночках - кофе в подарок

Купите в Конфетках-Бараночках пять стаканчиков любого кофе и получите шестой в подарок
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Специально для тех, кто не представляет свой день без чашечки ароматного кофе, мы подготовили акцию! Купите в Конфетках-Бараночках пять стаканчиков любого кофе и получите шестую в подарок!

При каждом заказе кофе вы получаете наклейку. А когда вы соберете 5 наклеек, мы будем рады угостить вас стаканчиком классического эспрессо.

Предложение действует во всех кулинариях сети «Конфетки-Бараночки». Срок действия акции: с 05.12.2019 по 31.01.2020.

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Конфеткибараночки.рф

Колл-центр: +7 (8442) 55-10-50

Адреса кулинарий:

пр. Ленина, 93, 43-65-22

пр. Ленина, 5, 55-17-55

пр. Университетский, 21, 59-98-82

ул. Мира, 12, 59-02-03

ул. Рабоче-Крестьянская, 18, 90-11-01

ул. Рокоссовского, 52, 43-73-80

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