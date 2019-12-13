В Конфетках-Бараночках - кофе в подарок
Специально для тех, кто не представляет свой день без чашечки ароматного кофе, мы подготовили акцию! Купите в Конфетках-Бараночках пять стаканчиков любого кофе и получите шестую в подарок!
При каждом заказе кофе вы получаете наклейку. А когда вы соберете 5 наклеек, мы будем рады угостить вас стаканчиком классического эспрессо.
Предложение действует во всех кулинариях сети «Конфетки-Бараночки». Срок действия акции: с 05.12.2019 по 31.01.2020.
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Конфеткибараночки.рф
Колл-центр: +7 (8442) 55-10-50
Адреса кулинарий:
пр. Ленина, 93, 43-65-22
пр. Ленина, 5, 55-17-55
пр. Университетский, 21, 59-98-82
ул. Мира, 12, 59-02-03
ул. Рабоче-Крестьянская, 18, 90-11-01
ул. Рокоссовского, 52, 43-73-80
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