2019-12-13T09:12:09+03:00
Общество

Под Волгоградом браконьеру грозит два года тюрьмы за убитую косулю

Мужчина причинил ущерб природе на 70 тысяч рублей
Юлия Данильченко
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Ущерб природе составил 70 тысяч рублей.Ущерб природе составил 70 тысяч рублей.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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29-летний житель Алексеевского района Волгоградской области не знал, что любительская охота в России запрещена. Хочешь стрелять – получи разрешение и соблюдай сезоны охоты. Но незнание не освобождает от ответственности. Когда он застрелил косулю на территории особо охраняемого природного парка «Нижнехоперский» и повез добычу в багажнике «ВАЗа» домой, его остановили полицейские.

Естественно, лицензии у мужчины не оказалось. Зато при себе было гладкоствольное ружье и патроны. Ущерб природе составил 70 тысяч рублей. Но и это не самое страшное. За незаконный отстрел животных могут и в тюрьму посадить.

- В настоящее время дознавателями решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела на особо охраняемой природной территории». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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