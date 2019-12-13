2019-12-13T09:13:09+03:00
Происшествия

На юге Волгограда 19-летний парень изготавливал наркотики

Он снял квартиру и обустроил целую лабораторию
Юлия Данильченко
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Парень может загреметь в тюрьму на 20 лет.Парень может загреметь в тюрьму на 20 лет.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Фигурантом уголовного дела по «производству, сбыт и пересылку наркотиков» стал 19-летний парень из Волгограда. В свои юные годы он не просто хорошо знал химию и изготавливал «синтетику», но и додумался открыть целую лабораторию. Правда, с помощью куратора, которого нашел в интернете.

Для этого снял квартиру в Советском районе, все оборудовал, получил от «шефа» необходимые химические компоненты. Мечтал торговать и разбогатеть, но на его след вышли оперативники Главка, которые вместе с бойцами спецподразделения «Гром» и прикрыли лавочку.

- Экспертно-криминалистического центра Главка, показало, что веществом является мефедрон, массы которого хватило бы для приготовления порядка тысячи разовых доз, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Молодому человек грозит до 20 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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