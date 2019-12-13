В Волгограде стали банкротами два застройщика

СЕГОДНЯ 07:29 2019-12-13T07:30:48+03:00

У дольщиков ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия» появилась надежда, что их дома все же достроят

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Проблему обманутых дольщиков в Волгоградской области пытаются решить уже много лет. Но только власти найдут способы завершить замороженные стройки, как банкротятся новые застройщики и появляются новые проблемные дома. Таких долгостроев в регионе на сегодняшний день 38. Как сообщили «КП-Волгоград» в инспекции Госстройнадзора, за последние две недели Арбитражный суд Волгоградской области признал банкротами две строительные компании. ООО «Строй-Сити строило ЖК «Адмиралтейский» - два 21-этажных дома на улице Фадеева в Красноармейском районе Волгограда. ООО Стройснаб» возводила 20-этажный дом с детсадом на Огарева, 21б в Ворошиловском - ЖК «Династия».

В отношении обеих компаний введена процедура конкурсного производства. А обманутым дольщикам теперь нужно направить конкурсному управляющему заявления и подтверждающие участие в долевом строительстве документы, чтобы их включили в реестр требований участников строительства.

Есть надежда, что дома все же достроят. Еще в июле область заключила соглашение с новым застройщиком - ООО «СЗ «Валенсия», которое будет доводить эти дома до ума.

- Затянувшиеся сроки введения банкротства долгое время не позволяли приступить к реализации мероприятий по их завершению. В настоящее время уже начаты конкурсные процедуры, в процессе которых будут определены новые сроки ввода домов, - сообщили в облдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU