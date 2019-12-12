Под Волгоградом наркоман получил дозу героина на почте

СЕГОДНЯ 18:04 2019-12-12T18:04:31+03:00

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Ближайшие два месяца 33-летний житель Николаевского района проведет под арестом в ожидании суда по уголовному делу, касающегося оборота наркотиков. Наркозависимый мужчина получил дозу героина прямо в отделении почтовой связи города Николаевска, но бдительные полицейские вовремя задержали его.

- По версии следствия он приобрел на территории Кемерово наркотическое средство героин и 6-моноацетилморфин. Находясь в родном городе он позвонил своему знакомому в Кемерово и попросил отправить ему наркотическое средство посредством почтовой связи. 11 декабря его поймали, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе районного суда.

Сейчас идет следствие, правоохранители устанавливают всех лиц, причастных к обороту героина. Статья, вменяемая наркоману, довольно серьезная: санкции предусматривают до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU