Вывести Ротор в РПЛ может экс-наставник сборной Украины

СЕГОДНЯ 16:37 2019-12-12T16:42:27+03:00

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Волгоградский «Ротор» опять на пике внимания: всех интересует сегодня один вопрос - кто же станет новым главным тренером сине-голубых? Напомним, Игорь Меньщиков покинул свой пост, сославшись на то, что переходит работать в новый клуб. И вот уже в футбольной среде плодятся слухи о кандидатах, которые смогут вывести волгоградцев в РПЛ. Назвают как минимум пять претендентов на пост наставника. Главный из которых - экс-тренер сборной Украины, а последние два сезона отработавшего в киевском «Динамо» Александр Хацкевич. Говорят, мол, клуб уже даже достиг с украинцем определенных договоренностей. Но в СК «Ротор» хранят молчание.

- Как только руководство клуба примет решение и достигнет договоренности с возможным кандидатом, мы непременно всем сообщим, - прокомментировал слухи "КП-Волгоград" пресс-секретарь сине-голубых Дмитрий Моторин. - Пока никакой конкретики нет, клуб в поисках нового главного тренера.

Кроме Хацкевича в списке претендентов на пост наставника «Ротора» также числятся Омари Тетрадзе, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Аленичев и Роман Пилипчук.

ИСТОЧНИК KP.RU