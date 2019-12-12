2019-12-12T16:44:44+03:00
Экономика

Markswebb: приложение Альфа-Банка стало лидером в России

Аналитическое агентство Markswebb впервые за последние пять лет сменило лидера рейтинга среди мобильных приложений банков
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Так, первое место занял Альфа-Банк в категории Digital Office.

Агентство Markswebb ежегодно проводит исследование приложений банков. Все программы проверяются по более чем 900 пунктам, начиная с переводов между собственными счетами, заканчивая автоплатежами и открытием карт со смартфона. Кроме того, специалисты взяли во внимание интервью с экспертами в области онлайн-обслуживания физлиц в банках, а также информацию из открытых источников.

Директор по цифровому бизнесу, член правления Альфа-Банка Иван Пятков подчеркнул, что мобильное приложение на сегодня является ключевым способом работы с клиентами. В Альфа-Банке трудятся над тем, чтобы сделать его абсолютным лидером на сегодняшнем рынке. Пятков подчеркнул, что уже сегодня можно позитивно оценивать результаты. Так, за последний год активное число «цифровых» клиентов банка увеличилось с 68% до 80%. Он подчеркнул, что полученные высокие оценки от Markswebb подтверждают правильность выбранной стратегии.

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