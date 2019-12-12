Из Волгограда в 2020 году запустят новые авиарейсы

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-12T17:20:32+03:00

С января 2020 года из Волгограда можно будет улететь в Челябинск, Сургут, Астрахань, Уфу и другие города

Изменить размер текста: A A

В январе 2020 года расписание международного аэропорта Волгограда пополнится новыми направлениями полетов внутри страны. Авиакомпания Utair впервые введет в зимнее расписание открытые летом маршруты из Сочи в Волгоград и Астрахань. Кроме того прямые рейсы перевозчика свяжут Волгоград с Астраханью, Краснодаром, Уфой. А из Астрахани самолеты компании будут также летать в Казань.

- Полеты начнутся с января 2020 года, билеты уже в продаже на сайте и в мобильном приложении. На все региональные направления авиакомпания выделит комфортабельные лайнеры ATR-72 с максимальной вместимостью 70 пассажиров, - сообщили «КП-Волгоград» в компании Utair.

Так в Астрахань можно будет улететь из Волгограда на самолете два раза в неделю начиная с 13 января 2020 года. Прямые рейсы в расписании по понедельникам и пятницам с вылетом в 23.00. Самолет из Астрахани по вторникам и субботам будет приземляться в Волгограде в 7.00. Билетов в продаже корреспонденты пока не нашли. Как и на направление Волгоград – Уфа, которое откроют в этот же день. Вылет в столицу Башкортостана по понедельникам, средам и субботам в 13.50, приземляться в Волгограде самолеты из Уфы будут в эти же дни в 22.30. Пассажиры проведут в воздухе 2 часа 40 минут.

Самолеты из Астрахани в Казань значатся в расписании три раза в неделю. Билеты на 16 января можно купить от 3308 рублей. Время в полете – 3 часа 5 минут. А вот перелет из Волгограда в Сочи самолетами компании обойдется минимум в 4285 рублей. Билеты на начало января в наличии. Рейсы запланированы по вторникам и субботам. Вылет из Волгограда в 7.55, возвращение в аэропорт Волгограда - в 22.10. Так что можно планировать недельный отдых на море или слетать туда по делам на один день.

Полеты в Краснодар: в понедельник, среду и субботу. Время вылета из Волгограда в 22.30. Время в пути - два часа.

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с января 2020 года открывает рейсы в Челябинскую область и Ханты-Мансийский автономный округ.

Как рассказали в аэропорту Волгограда, с 8 января по средам самолет Bombardier CRJ-200 будет летать по маршруту Волгоград - Челябинск – Сургут и обратно. Вылет из Волгограда - в 17.00 по местному времени, прибытие в Челябинск – в 20.10. Оттуда в 20.50 воздушный лайнер отправится в Сургут и будет в конечном пункте в 22.20. Обратно из Сургута вылет в 23.10, из Челябинска в Волгоград.

Также с 4 января через Казань можно будет транзитом улететь до Омска, а с 9 января – в Новый Уренгой.

А с 19 января 2020 года с авиакомпанией «ИрАэро» по воскресеньям волгоградцы смогут отправиться прямым рейсом в Самару. Вылет из Волгограда на самолете Sukhoi Superjet 100 в 22.50, время в пути - 2 часа 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU