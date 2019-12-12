Полиция ищет карманницу, обокравшую пенсионера в аптеке
Внешность обманчива. Вот с виду приличная женщина, причем уже не молодая - лет пятьдесят, а оказалась прохвосткой-карманницей. Это ее поймала на «горячем» камера видеонаблюдения, установленная в одной из аптек Волжского.
Как сообщают "КП-Волгоград" в горуправлении МВД Волжского произошло это 10 декабря в аптеке, которая расположена на проспекте Ленина. На записи с камеры наблюдения видно, как женщина ходит по аптеке, подбирается поближе к пожилому мужчине и аккуратно вытаскивает у него из кармана куртки кошелек с деньгами и банковской картой. Украденное она быстро прячет и покидает помещение.
В Волжском разыскивают карманницу, обокравшую пенсионера в аптеке.
Полиция просит жителей нашего региона присмотреться к преступнице, вдруг вы ее узнаете, просьба сообщить данные о ней в полицию по телефону 02.
Разыскивают: женщину 45-50 лет, среднего телосложения, в день преступления была одета в куртку и шапку темного цвета.
ВАЖНО!
Чтобы не стать жертвой «карманников» ГУ МВД России по Волгоградской области рекомендует гражданам соблюдать несложные правила:
- Следите за тем, чтобы ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте ее к себе;
- Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок;
- Не храните в кошельке записку с пин-кодом от кредитной карты, и уж тем более не указывайте его на самой карте;
- Обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды, и тем самым не привлекали к себе внимание;
- Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади или сбоку;
- Не пересчитывайте содержимое кошелька публично;
- Выходя из дома, загляните в свой кошелек и подсчитайте, какой суммой денег вы располагаете. Не стоит брать с собой лишние деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU