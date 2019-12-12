Полиция ищет карманницу, обокравшую пенсионера в аптеке

СЕГОДНЯ 15:21 2019-12-12T15:25:32+03:00

С виду приличная женщина, а оказалась воровкой. Помогите найти! Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Внешность обманчива. Вот с виду приличная женщина, причем уже не молодая - лет пятьдесят, а оказалась прохвосткой-карманницей. Это ее поймала на «горячем» камера видеонаблюдения, установленная в одной из аптек Волжского.

Как сообщают "КП-Волгоград" в горуправлении МВД Волжского произошло это 10 декабря в аптеке, которая расположена на проспекте Ленина. На записи с камеры наблюдения видно, как женщина ходит по аптеке, подбирается поближе к пожилому мужчине и аккуратно вытаскивает у него из кармана куртки кошелек с деньгами и банковской картой. Украденное она быстро прячет и покидает помещение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/749371" frameborder="0"></iframe> В Волжском разыскивают карманницу, обокравшую пенсионера в аптеке.

Полиция просит жителей нашего региона присмотреться к преступнице, вдруг вы ее узнаете, просьба сообщить данные о ней в полицию по телефону 02.

Разыскивают: женщину 45-50 лет, среднего телосложения, в день преступления была одета в куртку и шапку темного цвета.

ВАЖНО!

Чтобы не стать жертвой «карманников» ГУ МВД России по Волгоградской области рекомендует гражданам соблюдать несложные правила:

- Следите за тем, чтобы ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте ее к себе;

- Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок;

- Не храните в кошельке записку с пин-кодом от кредитной карты, и уж тем более не указывайте его на самой карте;

- Обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды, и тем самым не привлекали к себе внимание;

- Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе, встают сзади или сбоку;

- Не пересчитывайте содержимое кошелька публично;

- Выходя из дома, загляните в свой кошелек и подсчитайте, какой суммой денег вы располагаете. Не стоит брать с собой лишние деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU