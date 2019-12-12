65 километров новых дорог построят в Волгоградской области

СЕГОДНЯ 15:03 2019-12-12T15:11:10+03:00

В трех районах появятся асфальтированные подъезды к хуторам и селам

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В 2020-м году власти обещают нарастить объемы не только по ремонту дорог, но и по строительству новых магистралей. В планах - построить 65 километров именно новых дорог. Строительство развернется сразу в десяти муниципальных образований Волгоградской области. Так, что в Киквидзенском, Урюпинском и Суровикинском районах будут возводить дороги с твердым покрытием в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

- Общая протяженность этих объектов - более 11 километров, - уточняют в областной администрации.

Еще порядка 53 километра построят в рамках программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области».

- В частности, появится трасса протяженностью 9,2 километра на участке «Базки - Распопинская» между Серафимовичским и Клетским районами. В Старополтавском районе возведут 10-километровую автодорогу «Верхний Еруслан - Салтово»; в Светлоярском районе - путепроводную развязку на пересечении трассы «Большие Чапурники - Червленное» и железной дороги «Горнополянский - Канальная»; в Чернышковском районе обустроят подъездные пути к хутору Пристеновский; в Ольховском - построят 4,5 километров дороги, которая соединит трассы М6 и Р228, - перечисляют в администрации региона.

Дорожная стройка коснется и Волгограда: в 2020-м приступят к реконструкции двухкилометрового участка 3-й Продольной магистрали в районе поселка Водстрой. Кроме того, планируют начать строительно-монтажные работы на третьем пусковом комплексе мостового перехода через Волгу.

ИСТОЧНИК KP.RU