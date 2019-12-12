В Волгограде будут судить бизнесвумен, которая миллионами воровала электроэнергию

СЕГОДНЯ 14:52 2019-12-12T14:52:31+03:00

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Внимание сотрудников службы безопасности компании «Россети Юг – Волгоград» (дочерняя структура ПАО «МРСК Юга») привлекла одна из баз по производству строительного сырья, расположенная в Волгограде. Каждый месяц в течение года у потребителя отмечался резкий скачок нагрузки. Причем даты «скачков» удивительным образом совпадали с датами плановых проверок счетчика. Решили нагрянуть к предпринимателю внепланово и опасения подтвердились: бизнесмен воровал электроэнергию.

- Когда сотрудники энергокомпании приехали на базу директор всячески не пускала их к прибору учета. Пришлось даже вызывать наряд полиции. Счетчик изъяли и отправили для экспертизы на завод-изготовитель. Эксперты подтвердили: в счетчик встроена программа, которая помогала дистанционно искажать показания фактического потребления электроэнергии, - рассказывают «КП-Волгоград» в энергетической компании.

Подсчитали убытки и получилось, что объем безучетного потребления составил почти 373 тысяч киловатт. Ущерб - на сумму более 1,3 миллиона рублей.

- На владелицу базы завели уголовное дело. Теперь помимо того, что директору придется возместить ущерб, ей грозит до 2-х лет лишения свободы и крупный штраф, - уточняют в компании.

ИСТОЧНИК KP.RU