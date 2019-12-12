Пострадавшим из опрокинувшегося под Волгоградом автобуса выплатят по 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:48 2019-12-12T14:42:25+03:00

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Все пассажиры, которые пострадали в жутком ДТП с автобусом на трассе «Михайловка-Елань» в Волгоградской области получат страховые выплаты. Причем оформят их в упрощенном порядке. Об этом сообщили в компании «Ренессанс Страхование».

- Всем пострадавшим по закону положены страховые выплаты в размере до 2 миллионов рублей. Поэтому все пострадавшие могут обратиться к нам за компенсацией. Размер выплаты будет зависеть от тяжести травмы, и определяться индивидуально для каждого, - цитируют в компании директора Волгоградского филиала «Ренессанс страхование» Ольгу Бушуеву.

Напомним, авария произошла поздно вечером 10 декабря. Водитель Neoplanа, который ехал из Волгограда в Елань, не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей.

Страховщики отмечают, что максимальный размер выплаты по каждому пассажиру составляет: по риску причинения вреда жизни – 2 025 000 рублей; здоровью – 2 000 000 рублей; имуществу пассажиров – 23 000 рублей. Размер выплаты, повторимся, зависит от тяжести травмы.

ВАЖНО!

Для получения выплаты пострадавшим необходимо обратиться в филиал Ренессанс страхование по адресу: Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 9 «Б», Ворошиловский Бизнес-центр, 6 этаж, телефон 8 (8442) 99-33-11 и предоставить документы о случившемся: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии и документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода нетрудоспособности. Также можно обратиться в контакт–центр компании по телефону 8 800 333 8 800, специалисты компании проконсультируют по необходимым документам и всем вопросам получения выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU