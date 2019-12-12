2019-12-12T13:17:54+03:00
Происшествия

В Астрахани женщина упала в открытый люк и разбилась насмерть

Астраханка в результате падения сломала себе шею
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Трагедия разыгралась в Астрахани вечером 11 декабря. На улице Кубанской из открытого люка городской канализации достали тело женщины. Она скончалась при падении. По предварительной информации - она сломала шею. Смерть была мгновенной.

Следователи СУ СК по Астраханской области тут же организовали проверку по данному факту, и выяснилось, что упала астраханка в этот люк не сама. Ей «помогли».

Как рассказали правоохранителям очевидцы случившегося (которые и вызвали все экстренные службы), накануне неподалеку распивала спиртное парочка бомжей - мужчина и женщина. Изрядно приняв « на грудь», между ними вспыхнул конфликт. В порыве гнева мужчина толкнул собутыльницу и она упала как раз в отрытый люк. Сделал он это преднамеренно или случайно, теперь и будут разбираться следователи.

- Проводится процессуальная проверка, по итогам которой и будет известно, по какой статье возбуждать уголовное дело - «Причинение смерти по неосторожности» или «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», - поясняют в следственном комитете региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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