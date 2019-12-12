2019-12-12T14:24:36+03:00
Происшествия

В Волгограде насильник, убегая от полиции, выпрыгнул со второго этажа

Следователи нашли преступника спустя три года розыска
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Задержанного уже поместили в СИЗО, чтобы вновь не сбежал.Задержанного уже поместили в СИЗО, чтобы вновь не сбежал.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Волгограде следователи Тракторозаводского района все-таки посадят насильника, которого они разыскивали три года. Преступника поймали.

Это уголовное дело завели еще в октябре 2016-го, когда в полицию с заявлением об изнасиловании пришла 38-летняя женщина. Волгоградка рассказала, что давно дружила с 39-летним таксистом, часто пользовалась его услугами, а в тот день его будто подменили. Он стал распускать руки в машине, а когда получил отпор, взял женщину силой. Таксист избил и надругался над женщиной.

- Его личность установили сразу, а вот поймать не удалось - мужчина после случившегося сбежал. Его объявили в розыск. Прошло три года, все это время следователи искали следы преступника. А недавно выяснили, что один из его приятелей заключил договор аренды квартиры, но сам там не проживает. Когда стражи порядка нагрянули по адресу, нашли там таксиста. Мужчина опять попытался сбежать, выпрыгнув со второго этажа, но на этот раз безуспешно, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

На этот раз мужчину сразу по ходатайству следователя поместили в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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