2019-12-12T12:46:48+03:00
Общество

Волгоградское УФСБ возглавил Игорь Голдобин

Прежний руководитель генерал-лейтенант Анатолий Гулевский переедет в Москву
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Генерал-майор Игорь Голдобин. Фото: УФСБГенерал-майор Игорь Голдобин. Фото: УФСБ
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В силовых ведомствах региона снова перестановки. В управлении федеральной службы безопасности России по Волгоградской области новый начальник. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ведомства, Анатолия Гулевского на этом посту сменил генерал-майор Игорь Голдобин. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. До этого четыре года Игорь Валерьевич руководил управлением ФСБ в Тамбовской области.

Игорю Валерьевичу Голдобину 51 год. Он уроженец Ставрополя. Окончил Ставропольский политехнический институт. В системе госбезопасности страны служит уже четверть века, начиная с 1994 года. В последние годы занимает руководящие должности в силовом ведомстве.

Прежний руководитель волгоградского УФСБ 57-летний генерал-лейтенант Анатолий Гулевский переедет в Москву. В начале декабря его избрали председателем Всероссийского спортивного общества «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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