Волгоградское УФСБ возглавил Игорь Голдобин

СЕГОДНЯ 12:44 2019-12-12T12:46:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В силовых ведомствах региона снова перестановки. В управлении федеральной службы безопасности России по Волгоградской области новый начальник. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального ведомства, Анатолия Гулевского на этом посту сменил генерал-майор Игорь Голдобин. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. До этого четыре года Игорь Валерьевич руководил управлением ФСБ в Тамбовской области.

Игорю Валерьевичу Голдобину 51 год. Он уроженец Ставрополя. Окончил Ставропольский политехнический институт. В системе госбезопасности страны служит уже четверть века, начиная с 1994 года. В последние годы занимает руководящие должности в силовом ведомстве.

Прежний руководитель волгоградского УФСБ 57-летний генерал-лейтенант Анатолий Гулевский переедет в Москву. В начале декабря его избрали председателем Всероссийского спортивного общества «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU