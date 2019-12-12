У Астраханки через мобильный банкинг украли 9,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-12T12:29:54+03:00

У женщины заблокировали сим-карту и перерегистрировали ее на москвича

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В Астрахани полицейские столкнулись с новым видом мошенничества: у женщины украли деньги через мобильный банкинг. И не просто пару тысяч, а 9,5 миллионов рублей!

Как рассказала потерпевшая правоохранителям, накануне инцидента ей пришло смс-сообщение от сотового оператора, в тексте было сказано что-то о перерегистрации сим-карт и что ей надо позвонить по предложенному контактному номеру и узнать подробности. Женщина посчитала, что это спам и не прореагировала. А через время ее сим-карту вдруг заблокировали, отключив услуги связи.

- Астраханка отправилась в офис компании, где ее ждал еще один неприятный сюрприз - оказывается, сим-карту без ее ведома перерегистрировали на жителя Московской области. Дальше - хуже: так как карта была привязана к «мобильному банкингу» с ее счетов украли более 9,5 миллионов рублей. И только благодаря вмешательству банковских служб удалось заблокировать перевод оставшейся на счету суммы, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

После обращения в полицию удалось выяснить, что деньги ушли на банковские счета, зарегистрированные в Московской области и Татарстане.

- По факту хищения имущества в особо крупном размере следователи УМВД завели уголовное дело, - уточняют в ведомстве.

И обращаются к горожанам с просьбой не поддаваться на уловки мошенников. Будьте внимательны!

ИСТОЧНИК KP.RU