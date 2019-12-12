Прокуратура наказала волгоградскую школу за холод и болеющих детей

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-12T12:13:23+03:00

К 5 декабря из 137 учеников в школу не пришло 90 детей и учебное заведение закрыли на карантин. А все потому что в классах было жутко холодно. Фото: Мария АНАНОВА

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В начале декабря в Медведевской школе Иловлинского района Волгоградской области вдруг резко стали болеть ученики. Причем массово. к концу первой недели занятия уже перестали посещать 90 детей из 137 имеющихся учеников. Причем шесть малышей заболели так сильно, что их госпитализировали в Иловлинскую районную больницу. У одного из них медики диагностировали «пневмонию».

С 5 декабря главный санитарный врач района принял решение закрыть Медведевскую школу на карантин. Чтобы разобраться в причинах такой массовой эпидемии в учебное заведение направили проверку. И выяснилось, что дети болеют потому, что в школе холодно.

- Установлено, что в образовательном учреждении на первом этаже в кабинетах 3, 4 и 5 классов не соблюдался температурный режим, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Как показала наша проверка, причиной холода в классах стала авария - рванули трубы в подвальном помещении школы. Поэтому под указанными учебными кабинетами подвальное помещение с начала отопительного сезона не отапливалось.

Прокуратура выдала представление в срочном порядке устранить нарушение. Кроме того, направила материалы в Иловлинский отдел СУ СК региона с требованием провести проверку на предмет наличия в действиях должностных лиц признаков составов преступлений - «халатность» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- На данный момент идут работы по восстановлению системы отопления подвальных помещений, - отмечают в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU