2019-12-12T11:00:30+03:00
Происшествия

В Волгограде медсестра и врач пошли под суд за торговлю медсправками

Оба заплатят большие штрафы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сотрудниц поликлиники поймали на "горячем".Сотрудниц поликлиники поймали на "горячем".Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В Волгограде поймали врача и медсестру одной из городских поликлиник - они торговали медицинскими справками.

Как установили следователи СУ СК по региону, 5 февраля к медсестре отделения платных услуг поликлиники подошел мужчина и попросил помочь в оформлении справок для водителей. Женщина согласилась и пообещала сделать документы даже без фактического осмотра и даже без справок из психоневрологического и наркологического диспансеров. Но стоит это будет 3 тысячи рублей каждая справка.

- На следующий день мужчина передал медсестре копии 11 паспортов, а затем перечислил на её банковскую карту 33 тысячи рублей. Она заполнила бланки и отдала их врачу на подпись. За его услуги она перечислила по 1 тысячи рублей за каждую заверенную справку, - рассказывают «КП-Волгограде» в региональном следственном комитете.

Через неделю мужчина принес медсестре копии еще 11 паспортов и деньги, 33 тысячи рублей. Часть денег она в этот же день перевела врачу в качестве аванса за будущие подписи. Но до конца дело не довели, так как их поймали на «горячем» сотрудники отдела ЭБиПК городского УМВД, а также УФСБ России по Волгоградской области.

- Суд приговорил врача поликлиники к штрафу в размере 860 тысяч рублей. Кроме того, медика лишили права заниматься врачебной деятельностью. Медицинской сестре предстоит выплатить 150 тысяч рублей штрафа, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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