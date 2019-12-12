В Астрахани бывшего министра экономразвития области посадили на 6 лет

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-12T09:52:01+03:00

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Кировский райсуд Астрахани признал виновным в «злоупотреблении полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу» бывшего министра экономического развития Астраханской области Алексея Попова.

Как установило следствие, с 2015 по 2017-й, когда Попов был конкурсным управляющим организации, продал своему близкому знакомому имущество фирмы по заниженной цене. Причем занижена она была в десятки раз: при реальной стоимости свыше 114,5 миллионов рублей имущество продали за 12 миллионов.

Торги были проведены так, что друг чиновника стал победителем.

- Действия конкурсного управляющего неоднократно обжаловались в суде, куда Попов представлял в качестве доказательств фальсифицированные документы, - отмечают в СУ СК по региону. - В результате действий Попова, организации причинен ущерб в размере свыше 114,5 миллионов рублей, что повлекло неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить требования конкурсных кредиторов по денежным обязательствам и привело к тяжким последствиям.

Кстати, как добавляют «КП-Волгоград» в ведомстве, это не единственный факт аферы Попова.

- По такой же схеме Попов продал имущество ОАО «Астраханские водопроводы» за 1,6 миллиона рублей, при этом фактическая стоимость имущества составляла более 8,4 миллиона рублей, - сообщают в следственном комитете.

Данный факт выявлен сотрудниками УФСБ и УМВД России по Астраханской области.

Суд приговорил Алексея Попова к 6 колонии общего режима. Ему запретили занимать определенные должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях, органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU