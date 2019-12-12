Под Волгоградом водителя «Дэу» занесло на мокрой дороге в кювет

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-12T09:23:54+03:00

А в Волгограде в столкновении двух иномарок пострадали женщина и ребенок

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За последние дни число аварий на волгоградских дорогах резко увеличилось, виной всему туман и мокрое покрытие. За минувшие сутки в Волгоградской области зарегистрировано 8 ДТП с тяжкими последствиями, в результате которых 9 человек получили травм. Так, утром 11 декабря в Дубовском районе перевернулась иномарка, как раз из-за того, что водитель не справился с управлением. Случилось это на трассе «Зензеватка–Усть-Погожье–Горная Пролейка». 52-летний мужчина на «Дэу Нексия» разогнался и не удержал управление - машина перекинулась в кювет.

- В результате ДТП 50-летняя пассажирка доставлена в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А вечером в Краснооктябрьском районе Волгограда в столкновении «Черри А13» и «Дэу Матиз» пострадали женщина и ребенок. 23-летний водитель «Черри» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и протаранил машину с 31-летней женщиной-водителем.

- В больницу с ушибом грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой увезли 50-летнюю женщину и ее 9-летнего внука, - уточнили в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU