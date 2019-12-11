2019-12-11T18:55:12+03:00
Политика

Волгоградские военные уже готовятся к параду в честь 75-летия Победы

В соединениях формируют парадные расчеты
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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В следующем году Россия празднует юбилейную дату - 75 лет со дня Победы в Великой отечественной войне. Конечно же, к этой дате будет приковано все внимание и приурочена масса мероприятий. Главным из которых станет Парад Победы. Поэтому готовиться к столь значимому события мотострелки соединения Южного военного округа (ЮВО) в Волгоградской области начали уже сейчас.

- Уже формируются парадные расчеты, готовятся экипажи боевых машин и военной техники. Военнослужащие, которые будут принимать участие в этом параде, пройдут жесткий отбор. Удостоятся такой чести только те, кто показывает лучшие результаты в строевой подготовке и владении техникой, - отмечают в пресс-службе Южного военного округа.

Уже со следующей недели - с 16 декабря - военнослужащие приступят к одиночной строевой подготовке в своих частях.

- В ходе тренировок будет уточнен порядок построения парадных коробок, отработаны элементы приветствия участников парада старшими начальниками, вынос знамен, а также прохождение торжественным маршем личного состава, - рассказывают «КП-Волгоград» в ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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