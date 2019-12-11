На волгоградской трассе автоледи на «семерке» сбила 9-летнего школьника

СЕГОДНЯ 18:38 2019-12-11T18:38:25+03:00

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Туман, плохая видимость, мокрая дорога, местами с изморозью - и как результат просто огромное число аварий на волгоградских дорогах. Сообщения о ДТП приходят со всех уголков региона, причем много с пострадавшими. Только за полдня 11 декабря под колесами оказались три пешехода. Один из них - 9-летний мальчишка.

Случилось это во Фролово. Школьник возвращался с занятий и решил перебежать дорогу в неположенном месте. На беду в этот момент по улице Красноармейская ехала на своей «семерке» 30-летняя женщина. Она просто не успела на мокрой дороге вовремя затормозить и мальчишка оказался под колесами.

- Ребенка с предварительным диагнозом перелом правого бедра увезли в Михайловскую больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Утром в больнице оказались еще два пешехода: в Городище водитель «Волги» сбил 23-летнего парня, который шел по правой обочине дороги. Благо ударил не сильно, пострадавший отделался ушибами. А вот 80-летняя бабушка, которую сбила иномарка в Центральном районе Волгограда, с ушибом тазобедренного сустава теперь надолго в больничке. А ведь она переходила дорогу по «зебре» и на зеленый сигнал светофора, а водитель «Шкода Рапид» не пропустил ее, выезжая с АЗС.

ИСТОЧНИК KP.RU