2019-12-11T18:26:05+03:00
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение экс-зампреду правительства Астраханской области

Василий Корнильев и еще четыре высокопоставленных астраханских чиновников идут под суд за хищение денег, выделенных на ремонт дорог
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Корнильев, Петров, Агамбетов и Спицин находятся под стражей. Избулатов содержится под домашним арестомКорнильев, Петров, Агамбетов и Спицин находятся под стражей. Избулатов содержится под домашним арестомФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Некоторые высокопоставленные чиновники думают, что «птицы их полета» не падают. Ошибаются. В Астрахани на скамью подсудимых отправятся сразу четыре таких «ВИПа». Один из них - заместитель председателя Правительства Астраханской области - министра строительства и ЖКХ Василий Корнильев, и трое его коллег - директор ГКУ АО «Астраханьавтодор» Никита Петров, его заместитель Шамиль Агамбетов, гендиректор ООО ПКФ «Астрастрой» Хафиз Избулатов и гендиректор ООО ПКФ «Жилстройтранс» Евгений Спицын. Генпрокуратура РФ утвердила всем им обвинительное заключение. Им вменяют «присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере», «легализация имущества, приобретенного в результате совершения преступления, с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».

- Как полагает следствие, в 2017 году указанные лица похитили деньги, которые выделили региону на ремонт дорог в рамках госпрограммы «Безопасные и качественные дороги». В результате астраханскому региональному и федеральному бюджетам причинен ущерб в размере 662 миллиона рублей, - уточняют в Генпрокуратуре.

Коорнильев, Петров, Агамбетов и Спицин находятся под стражей. Избулатов содержится под домашним арестом.

- Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Астрахани, - добавляют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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