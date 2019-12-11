2019-12-11T17:36:05+03:00
Общество

Волгоградские лесники собрали больше тонны шишек для будущего леса

Семена пойдут на восстановление насаждений, уничтоженных пожарами
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Семена из этих шишек превратятся в новые леса.Семена из этих шишек превратятся в новые леса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ежегодно в Волгоградской области горят леса: сгорают гектары деревьев. Чтобы их восстановить нужны не только деньги, нужны руки и семена. Вот сейчас наши лесники активно собирают семена сосны.

- В семи районах области в лесничествах сейчас собирают семенной материал. Уже собрали 1,2 тонны шишек сосны. Всего в этом году планируется заготовить 3,5 тонны, - отмечают в облкомприроде.

Эти семена весной следующего года посеют в питомниках. А через пару лет молодые саженцы можно будет высаживать на участках, которые требуют восстановления после пожаров и вырубки.

Напомним, в 2019 году в Волгоградской области создано более 1250 гектаров лесных зон, высажено около 5 миллионов деревьев. Добавим, что усилить работу по этому направлению позволяет участие Волгоградской области в национальном проекте «Экология».

ИСТОЧНИК KP.RU

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