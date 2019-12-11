Сержанту из Астрахани вручили медаль за спасение утопающего мужчины

СЕГОДНЯ 17:24 2019-12-11T17:24:16+03:00

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Сегодня, 11 декабря, в мэрии города Астрахань вспоминали случай, который произошел в конце сентября 2018 года. Вспоминали по хорошему поводу: ведь благодаря сержанту полиции 45-летний астраханец остался жив. Полицейский буквально вытянул его с того света, а точнее поднял со дна реки. Сегодня этому спасителю вручили медаль «Слава Астрахани». Награду Ерлану Байбатирову вручила глава муниципального образования «Город Астрахань» Алена Губанова.

Сотрудник ППС в тот день дежурил с напарниками, когда к ним поступило сообщение, что в канале Кутум тонет человек. Когда патруль прибыл к месту ЧП, мужчина на глазах ушел под воду. Ерлан, не раздумывая прыгнул вслед на утопающим.

- Ему пришлось нырять несколько раз, чтобы найти утопающего. Подняв пострадавшего на поверхность, патрульный обхватил его и доставил к берегу. Вместе с коллегами Галимом Мулдагалиевым и Акимом Давлеталиевым они оказали астраханцу первую помощь, после чего тот пришёл в себя и стал дышать. Спасенным оказался 45-летний житель Икрянинского района, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Кстати, Ерлан Байбатиров еще и «отец-герой» - он воспитывает трех сыновей!

ИСТОЧНИК KP.RU