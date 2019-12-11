2019-12-11T16:55:52+03:00
Общество

Через Волгоград пройдет скоростная трасса Самара-Краснодар

Автобан обещают построить к 2035 году
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Скоростная магистраль пройдет через Самару-Саратов-Волгоград и Краснодар.Скоростная магистраль пройдет через Самару-Саратов-Волгоград и Краснодар.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Уже через 10-15 лет Волгоград все-таки станет опорным пунктом на «великом шелковом пути». Госкорпорация «Автодор» анонсировала строительство скоростной магистрали Самара - Саратов - Волгоград - Краснодар. Построить эту трассу планируют к 2035 году.

Эта магистраль стала частью концепции развития дорог России, которую на профильной конференции представила компания «Автодор». Эта концепция разрабатывалась совместно с Аналитическим центром при правительстве РФ и Росавтодором, и ее неоднократно анонсировал глава Минтранса Евгений Дитрих.

Есть в этом документе еще одно перспективное направление: дороги Юга России и Черноморского побережья. Так, к 2030 году на базе существующей сети планируют построить магистраль Дербент - Махачкала - Грозный - Нальчик, которая в обход Краснодара вольется в трассу М4 «Дон». В рамках этого строительства планируют реконструировать и расширить дороги от Волгограда до Астрахани и далее - в Грозный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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