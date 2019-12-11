Астрахань задыхается от резкого запаха газа: источник ищут

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-11T16:01:32+03:00

За ночь в экстренные службы региона поступило несколько тысяч сообщений. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Сегодняшнюю ночь - с 10 на 11 декабря - астраханцы провели с марлевыми повязками у телефонов: жители Астрахани и Красноярского района Астраханской области буквально оборвали звонками телефон «112». За ночь в экстренные службы региона поступило несколько тысяч сообщений. Люди массово жаловались на удушливый запах газа.

Утром губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин собрал на базе МЧС оперативный штаб с участием всех ответственных ведомств и служб. Он поручил всем - минздраву, Роспотребнадзору, службе природопользования, природоохранной прокуратуре, Росприроднадзору, а также службам предприятия «Газпром добыча Астрахань» взять ситуацию на контроль.

На данный момент взяты пробы воздуха, делают замеры концентрации химических веществ в атмосфере. Бабушкин лично ведет переговоры с руководителями предприятий, чтобы обеспечить на их территории свободный доступ служб для проведения всех необходимых замеров. Пока превышений ПДК не зафиксировали. - Пациентов с признаками отравления газом в лечебные учреждения не поступало, отчитался губернатору министр здравоохранения Федор Орлов.

Но проблема остается. К 18.00 глава региона ждет отчет о всех замерах.

ИСТОЧНИК KP.RU