В 2020 году благоустроят 131 населенный пункт Волгоградской области

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-11T15:46:29+03:00

В список, где приведут в порядок скверы и парки, попали 19 городов региона

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Что не говорите, а результаты программы «Формирование современной городской среды» увидели уже многие волгоградцы: во многих поселках и городах региона появились комфортные зоны отдыха. В 2020-м работа продолжится. В проект на благоустройство попали 131 населенный пункт. Это на три больше, чем в текущем году.

- Федеральную и областную субсидии на на благоустройству получат 19 городов: Волгоград, Волжский, Камышин, Михайловка, Урюпинск, Фролово, Калач-на-Дону, Краснослободск, Петров Вал, Серафимович, Жирновск, Николаевск, Ленинск, Дубовка, Котово, Котельниково, Палласовка, Новоаннинский, Суровикино, - перечисляют в региональном комитета ЖКХ и ТЭК.

Там, где проживает более 20 тысяч человек, территории, которые будут в первую очередь приводить в порядок, определяли путем голосования.

- По итогам народного отбора были определены 23 территории, -уточняют в администрации Волгоградской области.

Еще 112 сельских поселений получат в 2020-м губернаторские гранты в размере трех миллионов рублей. Лучших отбирали по итогам презентаций дизайн-проектов благоустройства. По количеству победителей лидируют Урюпинский (14 сельских поселений), Городищенский (9), Еланский (8), Камышинский (8), Старополтавский (7) районы.

ИСТОЧНИК KP.RU