2019-12-11T15:29:00+03:00
Происшествия

Подробности трагедии: двухлетняя малышка умерла в детсаду Астрахани из-за ОРВИ

Установлена предварительная причина смерти ребенка
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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Смерть 2-летней малышки в детском саду города Камызяк Астраханской области, которая произошла 9 декабря, всколыхнула весь регион и не только. Следователи опросили весь персонал дошкольного учреждения, назначили ряд экспертиз. И пока виновных в смерти ребенка не нашли.

- В настоящее время установлена предварительная причина смерти – острая респираторная вирусная инфекция, - сообщили сегодня, 11 декабря, в СУ СК по Астраханской области.

Напомним, девочка поступила в детсад в сентябре этого года, у нее были все допуски, и в медкарте не было противопоказаний, хотя ребенок и болел минимум раз в месяц. В тот день перед сном малышка была немного вялой, ее осмотрела медсестра, причин для беспокойства не нашла и ребенка после обеда уложили спать на тихий час. Больше она не проснулась. Ребенок умер во сне.

- Воспитатели оказали первую помощь и вызвали «скорую». Действовали четко и оперативно, - говорят следователи СУ СК. - Когда будут известны результаты экспертиз, будет принято процессуальное решение.

И уточняют, что ход проверки находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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