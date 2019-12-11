В Волгограде стало вдвое больше мошенничеств с банковскими картами

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-11T15:28:05+03:00

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Каждый день полицейские сводки пестрят все новыми подробностями: очередные жертвы мошенников сообщили данные своих банковских счетов и лишились десятков и сотен тысяч рублей. По словам прокурора Волгоградской области Максима Ершова, число посягательств на безналичные денежные средства населения растет день ото дня. За 9 месяцев 2019 года количество таких преступлений выросло более чем вдвое - с 1400 до 3191. Как защитить права волгоградцев в сфере использования электронных средств платежа, обсудили на Четвертом открытом форуме, который прошел в областной прокуратуре с участием представителей банков, суда, полиции, вузов и общественников.

Как сообщила «КП-Вогоград» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в докладах участники форума затронули вопросы нормативного регулирования информационной безопасности банковской сферы, психологические приемы аферистов и противодействие несанкционированным электронным операциям. Все это разные ведомства и организации будут использовать в дальнейшей работе.

ИСТОЧНИК KP.RU