Волгоградец чуть не утопил деда с внуком, а после разбил веслом их машину

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-11T15:04:46+03:00

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Этот инцидент произошел в Котовском районе Волгоградской области 23 августа 2019-го. В тот день пенсионер со своим внуком подростком отправился на пруд «Мутный» рыбку половить. Рыбалка была на славу, ровно до того момента пока они не схлестнулись в перепалке с другим «отдыхающим». 29-летний мужчина по фамилии Зотов был изрядно пьян и остановить его пыл уже было невозможно. В порыве гнева он схватил нож и стал угрожать, после чего проткнул борт резиновой лодки, в которой находились пенсионер и мальчишка. К счастью, они не пострадали и смогли добраться до берега. Но там их ждал еще один «сюрприз» от пьяного дебошира.

Зотов, выбравшись на берег, схватил весло и стал бить автомобиль, на котором приехали дед с внуком. Он нанес несколько ударов по кузову иномарки, и разбил зеркало заднего вида.

- Свою вину Зотов полностью признал, его дело рассматривалось в особом порядке. Котовский райсуд приговорил его к 2 годам и 2 месяцам оишения свободы «условно». Кроме того, он заплатит потерпевшим 35700 рублей - компенсацию ущерба, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе суда. - Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU