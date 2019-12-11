2019-12-11T15:04:46+03:00
Происшествия

Волгоградец чуть не утопил деда с внуком, а после разбил веслом их машину

Мужчина был выпивший и отделался условным сроком
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Дебоширу дали 2,2 года условно.Дебоширу дали 2,2 года условно.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Этот инцидент произошел в Котовском районе Волгоградской области 23 августа 2019-го. В тот день пенсионер со своим внуком подростком отправился на пруд «Мутный» рыбку половить. Рыбалка была на славу, ровно до того момента пока они не схлестнулись в перепалке с другим «отдыхающим». 29-летний мужчина по фамилии Зотов был изрядно пьян и остановить его пыл уже было невозможно. В порыве гнева он схватил нож и стал угрожать, после чего проткнул борт резиновой лодки, в которой находились пенсионер и мальчишка. К счастью, они не пострадали и смогли добраться до берега. Но там их ждал еще один «сюрприз» от пьяного дебошира.

Зотов, выбравшись на берег, схватил весло и стал бить автомобиль, на котором приехали дед с внуком. Он нанес несколько ударов по кузову иномарки, и разбил зеркало заднего вида.

- Свою вину Зотов полностью признал, его дело рассматривалось в особом порядке. Котовский райсуд приговорил его к 2 годам и 2 месяцам оишения свободы «условно». Кроме того, он заплатит потерпевшим 35700 рублей - компенсацию ущерба, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе суда. - Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Через Волгоград пройдет скоростная трасса Самара-Краснодар
Астрахань задыхается от резкого запаха газа: источник ищут
В 2020 году благоустроят 131 населенный пункт Волгоградской области
Подробности трагедии: двухлетняя малышка умерла в детсаду Астрахани из-за ОРВИ
В Волгограде стало вдвое больше мошенничеств с банковскими картами
В Волжском три 14-летних мальчишки угнали «ГАЗель»
В Астраханской области ГИБДД устроило массовые проверки фурам
Под Волгоградом ребенка покусала соседская собака
Беспощадно, разнузданно: Гарик Сукачев устроил в Волгограде сеанс хорового пения
«Пожар на сцене»: в центре Волгограда у ГДЮЦ работают спасатели
Новогоднюю избушку Бабы Яги откроют под Волгоградом
В Волгограде продолжают строить дорогу на Электролесовской
В Волгограде сбили двух пешеходов
В Волгограде задержали трех таджиков с крупной партией героина